Лещенко - об игре сборной России: «Стабильно пресная»

Народный артист РФ Лев Лещенко подлился мнением об игре национальной сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«Стабильно пресная. Но тут важен результат. Мы его добились. Но феерии никакой нет», - цитирует артиста «Спорт-экспресс».

Под руководством нового тренерского штаба российская сборная провела три встречи в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Команда отпраздновала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0), а также расписала мировую с Хорватией (0:0).

По итогам шести туров квалификации Россия с 13 баллами занимает второе место в таблице.