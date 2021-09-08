Дюков: «Это не та Мальта, которая была 10 лет назад»

Вчера многие остались недовольны тем, с каким трудом сборная России обыграла Мальту в рамках отбора на чемпионат мира. Но, на защиту национальной команды стал президент РФС Александр Дюков.

Дюков считает, что коллективу необходимо время, чтобы привыкнуть к философии нового главного тренера, а прогресс, по его словам, виден уже сейчас. Впрочем, чиновник отметил трудности сборной с реализацией моментов. Также в интервью Sport24 президент оценил уровень показанного футбола в исполнении соперника: «С Мальтой у всех были проблемы. Это не та Мальта, которая была 10 лет назад. Они играют компактно, через короткий пас».

Отметим, что следующий сбор команда Валерия Карпина проведет уже в октябре – россиянам предстоит домашняя игра со Словакией и выезд в Словению.