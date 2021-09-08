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Чемпионат мира 2022

Дюков: «Это не та Мальта, которая была 10 лет назад»

08 Сентября 2021 • 08:19 Комментировать (2)
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

Вчера многие остались недовольны тем, с каким трудом сборная России обыграла Мальту в рамках отбора на чемпионат мира. Но, на защиту национальной команды стал президент РФС Александр Дюков.

Дюков считает, что коллективу необходимо время, чтобы привыкнуть к философии нового главного тренера, а прогресс, по его словам, виден уже сейчас. Впрочем, чиновник отметил трудности сборной с реализацией моментов. Также в интервью Sport24 президент оценил уровень показанного футбола в исполнении соперника: «С Мальтой у всех были проблемы. Это не та Мальта, которая была 10 лет назад. Они играют компактно, через короткий пас».

Отметим, что следующий сбор команда Валерия Карпина проведет уже в октябре – россиянам предстоит домашняя игра со Словакией и выезд в Словению.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Дюков
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
08 Сентября 2021 в 08:58
«Это не та Мальта, которая была 10 лет назад»
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ай.. я могу сказать только одно - никто никогда не вернеца в 2007 год.. (с).. )))
NOBODY
08 Сентября 2021 в 08:51
конечно не так, у них в составе теперь Месси, КриРо, Мальдини, Бэккенбауэр и тд.......Просто сб Бразилии "номер 2"
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