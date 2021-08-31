Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 169 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Россия – Мальта: «Открытие Арена» может принять 15 тысяч зрителей

31 Августа 2021 • 20:17 Комментировать
РОССИЯ
...
Мальта
07.09 21:45

Телеграм-канал «Ложа прессы» раздобыл информацию о пропускной способности «Открытие Банк Арены» на матче сборных России и Мальты в рамках отбора на чемпионат мира, который запланирован на 7 сентября. По данным источника, посмотреть футбол с трибун смогут не менее 15 тысяч болельщиков.

Ближайший матч сборная России проведёт 1 сентября против Хорватии. В «Лужниках» на трибунах сможет разместиться более 20 тысяч человек. При этом после увеличения пропускной способности билеты могут приобрести только люди, которые прошли курс вакцинации или недавно переболели коронавирусной инфекцией.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Мальты
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.09  17:00 Казахстан ... Украина 8 4.3 1.45
01.09  21:45 Норвегия ... Голландия 4.7 3.7 1.75
01.09  21:45 Дания ... Шотландия 1.43 4.4 7.9
01.09  21:45 Турция ... Черногория 1.55 3.95 6.6
01.09  21:45 РОССИЯ ... Хорватия 2.9 3.3 2.6
01.09  21:45 Латвия ... Гибралтар 1.22 5.9 16
01.09  21:45 Словения ... Словакия 2.35 3.15 3.25
01.09  21:45 Люксембург ... Азербайджан 2.15 3.15 3.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
21:16 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: «5 вратарей в сборной? Да хоть 10! В чём проблема?» 3
20:17 · Чемпионат мира 2022
​Россия – Мальта: «Открытие Арена» может принять 15 тысяч зрителей
19:28 · Чемпионат мира 2022
Матч Россия - Мальта смогут посетить не менее 15 тысяч зрителей
18:23 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Капитаном сборной России может стать и Захарян»
17:04 · Чемпионат мира 2022
Джикия: «У сборной России будет несколько капитанов» 9
16:13 · Чемпионат мира 2022
Мостовой: «В матче сборных России и Хорватии нет фаворита» эксклюзив
14:26 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис: «Карпину нужно время, поэтому неожиданностей от нашей сборной ждать не стоит» 1 эксклюзив
13:55 · Чемпионат мира 2022
Тарханов ждёт победы от сборной России в игре с хорватами
13:41 · Чемпионат мира 2022
Билялетдинов не считает Головина подходящей кандидатурой на роль капитана
13:35 · Чемпионат мира 2022
Губерниев оценил шансы сборной России в матче с Хорватией
13:12 · Чемпионат мира 2022
Самедов – о матче с Хорватией: «Шансы хорошие»
09:25 · Чемпионат мира 2022
Агент Сафонов: «Карпин выберет атакующий вариант на матч с Хорватией»
08:51 · Чемпионат мира 2022
Дешам довызвал Ленгле в сборную
08:29 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Адаптация проходит спокойно»
30 Августа
23:43 · Чемпионат мира 2022
Максименко: «Попасть в сборную – это мечта каждого мальчишки»
Все новости
Рекомендуем
 