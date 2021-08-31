​Россия – Мальта: «Открытие Арена» может принять 15 тысяч зрителей

Телеграм-канал «Ложа прессы» раздобыл информацию о пропускной способности «Открытие Банк Арены» на матче сборных России и Мальты в рамках отбора на чемпионат мира, который запланирован на 7 сентября. По данным источника, посмотреть футбол с трибун смогут не менее 15 тысяч болельщиков.

Ближайший матч сборная России проведёт 1 сентября против Хорватии. В «Лужниках» на трибунах сможет разместиться более 20 тысяч человек. При этом после увеличения пропускной способности билеты могут приобрести только люди, которые прошли курс вакцинации или недавно переболели коронавирусной инфекцией.