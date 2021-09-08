​Смолова признали лучшим игроком сборной России в игре с мальтийцами

Сборная России завершила сентябрьский сбор домашней победой над Мальтой с результатом 2:0. Лучшим игроком матча был признан Фёдор Смолов, о чём сообщает пресс-служба национальной команды. Лучшего футболиста определяли болельщики и эксперты.

Напомним, что именно Фёдор Смолов забил гол в дебюте поединка, воспользовавшись ошибкой защитника сборной Мальты. Смолов в этой игре был капитаном российской сборной.

Добавим, что в матчах против Хорватии и Кипра приз лучшему игроку матча доставался соответственно защитнику Георгию Джикии и полузащитнику Александру Головину.