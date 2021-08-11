Стало известно место проведения матча Россия - Мальта

Названо место проведения матча между сборными России и Мальты в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Как сообщается в телеграм-канале национальной команды, поединок состоится в Москве на домашнем стадионе «Спартака» - «Открытие Арене». Встреча пройдет 7 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по местному времени.

Этот поединок сборная России проведет под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. 52-летний специалист сменил у руля команды Станислава Черчесова, занимавшего этот пост на протяжении пяти лет.

После трех туров Россия располагается на втором месте в группе Н. На счету команды шесть набранных баллов.