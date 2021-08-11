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Чемпионат мира 2022

Стало известно место проведения матча Россия - Мальта

11 Августа 2021 • 10:43 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Мальта
07.09 21:45
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Названо место проведения матча между сборными России и Мальты в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Как сообщается в телеграм-канале национальной команды, поединок состоится в Москве на домашнем стадионе «Спартака» - «Открытие Арене». Встреча пройдет 7 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по местному времени.

Этот поединок сборная России проведет под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. 52-летний специалист сменил у руля команды Станислава Черчесова, занимавшего этот пост на протяжении пяти лет.

После трех туров Россия располагается на втором месте в группе Н. На счету команды шесть набранных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Мальты Открытие Арена
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Комментарии (1)
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Spirit
11 Августа 2021 в 10:57
а почему не в Луже то? Пора из Лужи делать большой открытый бассейн)
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