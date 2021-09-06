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Чемпионат мира 2022

Кавазашвили: Сейчас лучших игроков сборной России надо заново учить играть в футбол

06 Сентября 2021 • 21:05 Комментировать
РОССИЯ
...
Мальта
1.09 10.00 26.00
Через 23 ч. 51 мин.

Анзор Кавазашвили, защищавший в прошлом цвета московского «Спартака» и сборной СССР, прокомментировал недавние выступления сборной России.

В интервью Rusfootball.info специалист обратил свое внимание на ряд моментов, указав на то, что после домашнего чемпионата мира российские футболисты очень сильно сдали в игровом плане. Он считает, что команда остановилась в прогрессе, когда начала отрабатывать одну лишь тактику с таранным форвардом Артёмом Дзюбой в нападении.

«Стали катать мячик вперед-назад, а на прошедшем Евро-2020 и это разучились делать. Сейчас наших лучших игроков, которые имеют большие контракты, надо заново учить играть в футбол», - заявил Кавазашвили.

Напомним, что под руководством Валерия Карпина сборная России пока не пропускала, победив Кипр и сыграв в нулевую ничью с Хорватией. Следующий матч главная команда страны проведет против Мальты, 7-го сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили
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