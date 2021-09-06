Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 162 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Карпин рассказал, похудел ли кто-то в сборной после запрета сахара

06 Сентября 2021 • 21:26 Комментировать
РОССИЯ
...
Мальта
1.09 10.00 26.00
Через 23 ч. 54 мин.

На своем первом сборе национальной команды России главный тренер Валерий Карпин тут же установил ряд новых правил. Одно из них – полное исключение сахара в рационе футболистов.

На сегодняшней пресс-конференции наставник ответил на вопрос, повлияло ли как-то нововведение на физическое состояние игроков. Карпин заявил, что некоторые представители сборной действительно скинули вес после игровых нагрузок. «Пытаемся показать, как правильно пытаться. Никто не умрет без сахара, тортика, конфетки», - цитирует российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уже завтра Россия проведет свой заключительный сентябрьский поединок в отборе на чемпионат мира. Соперником станет Мальта, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.09  19:00 Азербайджан ... Португалия 18.5 7.8 1.15
07.09  21:45 Дания ... Израиль 1.27 5.8 10.8
07.09  21:45 Голландия ... Турция 1.33 5.4 8.8
07.09  21:45 РОССИЯ ... Мальта 1.09 10 26
07.09  21:45 Ирландия ... Сербия 3.5 3.3 2.15
07.09  21:45 Австрия ... Шотландия 1.8 3.5 4.7
07.09  21:45 Черногория ... Латвия 1.4 4.55 8.5
07.09  21:45 Хорватия ... Словения 1.6 3.9 5.9
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Сентября
21:44 · Англия. Премьер-лига
Кейта не может покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране
21:36 · Чемпионат мира 2022
Бен-Йеддер довызван в сборную Франции
21:26 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал, похудел ли кто-то в сборной после запрета сахара
21:20 · Чемпионат мира 2022
Карпин – о работе в сборной: «Надо будет уехать в лес, чтобы восстановить нервы и здоровье»
21:05 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: Сейчас лучших игроков сборной России надо заново учить играть в футбол
21:00 · Чемпионат мира 2022
Тарханов: «На матч с Мальтой Смолов должен выйти в старте» эксклюзив
20:55 · Чемпионат мира 2022
Карпин усомнился в шансах Фернандеса сыграть против Мальты
20:45 · Чемпионат мира 2022
Смолов высказался касательно своего скандального поста
20:33 · Чемпионат мира 2022
Вентура: «Италии не составит труда выйти на чемпионат мира»
20:32 · Чемпионат мира 2022
Погба – о результатах сборной Франции: «Мы не являемся лучшей командой мира»
20:27 · Чемпионат мира 2022
Смолов: «Рад вернуться в сборную»
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» примет меры в отношении игроков, отправившихся на матч сборной Аргентины
20:11 · Чемпионат мира 2022
Чеферин: «Прелесть чемпионатов мира в редкости их проведения»
19:55 · Чемпионат мира 2022
Корнаухов: «Шапкозакидательского настроения в матче с Мальтой не будет»
19:49 · Чемпионат мира 2022
​Фернандес перед матчем с Мальтой тренируется индивидуально
Все новости
Рекомендуем
 