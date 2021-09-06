Карпин рассказал, похудел ли кто-то в сборной после запрета сахара

На своем первом сборе национальной команды России главный тренер Валерий Карпин тут же установил ряд новых правил. Одно из них – полное исключение сахара в рационе футболистов.

На сегодняшней пресс-конференции наставник ответил на вопрос, повлияло ли как-то нововведение на физическое состояние игроков. Карпин заявил, что некоторые представители сборной действительно скинули вес после игровых нагрузок. «Пытаемся показать, как правильно пытаться. Никто не умрет без сахара, тортика, конфетки», - цитирует российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уже завтра Россия проведет свой заключительный сентябрьский поединок в отборе на чемпионат мира. Соперником станет Мальта, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.