Сборная России быстро забила Мальте

Российской сборной во втором подряд матче удалось забить быстрый гол. Уже на десятой минуте поединка против Мальты в воротах соперника расписался Фёдор Смолов. Именно он вывел сборную на поле «Открытие Арены» с капитанской повязкой.

Напомним, что в двух предыдущих сентябрьских играх отбора на чемпионат мира под руководством Валерия Карпина российская сборная поделила очки с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0).

Следить за матчем Россия – Мальта во всех деталях можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

После половины турнирной дистанции в отборе на чемпионат мира сборная России лидирует в своей группе.