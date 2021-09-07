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Чемпионат мира 2022

Сборная России быстро забила Мальте

07 Сентября 2021 • 22:01 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Мальта
1.10 9.50 23.00
2-й тайм

Российской сборной во втором подряд матче удалось забить быстрый гол. Уже на десятой минуте поединка против Мальты в воротах соперника расписался Фёдор Смолов. Именно он вывел сборную на поле «Открытие Арены» с капитанской повязкой.

Напомним, что в двух предыдущих сентябрьских играх отбора на чемпионат мира под руководством Валерия Карпина российская сборная поделила очки с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0).

Следить за матчем Россия – Мальта во всех деталях можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

После половины турнирной дистанции в отборе на чемпионат мира сборная России лидирует в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов
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