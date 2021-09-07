​Алексей Миранчук пропустит матч Россия – Словакия

Во вторник вечером сборная России играет против Мальты в рамках отбора на чемпионат мира, который пройдёт в конце 2022 года в Катаре. В начале второго тайма жёлтую карточку получил полузащитник российской национальной команды Алексей Миранчук. Это предупреждение вынуждает игрока пропустить следующий официальный матч сборной из-за дисквалификации.

Следующим соперником сборной России в отборе будет сборная Словакии. Команды сыграют через месяц – 8 октября на «Ак Барс Арене» в Казани.

Следить за развитием событий в матче Россия – Мальта можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.