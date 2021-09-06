Слуцкий: «От Алексея Миранчука сквозит неуверенность»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался касательно текущей игровой формы Алексея Миранчука, который подвергся критике после не самого удачного старта сезона.

В недавнем выпуске на ютуб-канале «Коммент-шоу» главный тренер казанской команды рассказал, что мешает футболисту вернуть свои оптимальные кондиции. Слуцкий считает, что по своему потенциалу Миранчук может стать лидером сборной, но ему не хватает веры в собственные силы. «Может быть, отсутствие игровой практики сказывается на его состоянии. Видно, что сквозит определенная неуверенность», - заявил российский специалист.

Напомним, что Миранчук летом прошлого года перебрался в «Аталанту», но пока так и не смог стать ключевым исполнителем в тактических построениях Джан Пьеро Гасперини.