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Слуцкий: «От Алексея Миранчука сквозит неуверенность»

06 Сентября 2021 • 21:50 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Мальта
1.09 10.00 26.00
Через 22 ч. 34 мин.

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался касательно текущей игровой формы Алексея Миранчука, который подвергся критике после не самого удачного старта сезона.

В недавнем выпуске на ютуб-канале «Коммент-шоу» главный тренер казанской команды рассказал, что мешает футболисту вернуть свои оптимальные кондиции. Слуцкий считает, что по своему потенциалу Миранчук может стать лидером сборной, но ему не хватает веры в собственные силы. «Может быть, отсутствие игровой практики сказывается на его состоянии. Видно, что сквозит определенная неуверенность», - заявил российский специалист.

Напомним, что Миранчук летом прошлого года перебрался в «Аталанту», но пока так и не смог стать ключевым исполнителем в тактических построениях Джан Пьеро Гасперини.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
06 Сентября 2021 в 22:38
наверное через чур нервничает лёха...))) но он действительно растворяется на поле...нет осмысленности и твердости решений...))) а это психология и только...
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