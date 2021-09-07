Сборная России объявила состав на матч с Мальтой

Во вторник вечером российская сборная сыграет против Мальты в рамках шестого тура отбора на чемпионат мира. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Гилерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов.

Напомним, что из-за травмы бедра накануне расположение сборной России покинул Александр Головин. Также из-за дискомфорта в заявку не попал Марио Фернандес.

Матч сборных России и Мальты начнётся в 21:45 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.