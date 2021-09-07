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Чемпионат мира 2022

Сборная России объявила состав на матч с Мальтой

07 Сентября 2021 • 20:19 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Мальта
1.10 9.50 23.00
Через 0 ч. 36 мин.

Во вторник вечером российская сборная сыграет против Мальты в рамках шестого тура отбора на чемпионат мира. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Гилерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов.

Напомним, что из-за травмы бедра накануне расположение сборной России покинул Александр Головин. Также из-за дискомфорта в заявку не попал Марио Фернандес.

Матч сборных России и Мальты начнётся в 21:45 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.

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Сборная России
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Комментарии (1)
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Dimonorunov
07 Сентября 2021 в 20:40
ИншАллах все будет хорошо
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