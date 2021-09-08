Заболотный - о матче с Мальтой: «Результат говорит сам за себя»

Центрфорвард сборной России Антон Заболотный кратко высказался о победе над командой Мальты в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Национальная команда в родных стенах одолела соперника со счетом 2:0. Россияне могли довести разрыв до крупного, однако в концовке встречи судейская бригада не засчитала гол.

«Результат говорит сам за себя», - рассказал о своих впечатлениях от игры Заболотный в интервью Sport24.

Российская сборная с 13 набранными баллами занимает второе место в группе. В следующем туре команда встретится со Словакией на своем поле. Встреча состоится 8 октября.