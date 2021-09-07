Смолов: «Сборная Мальты - не манекены»

Форвард национальной команды России Фёдор Смолов пообщался с журналистами в преддверии встречи со сборной Мальты в отборочном раунде чемпионата мира-2022 года.

«У них была серия из семи матчей без поражений. Относимся с уважением к любому сопернику. На другой части поля стоят не манекены», - приводит слова нападающего пресс-служба РФС.

Матч Россия – Мальта состоится во вторник, 7 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало запланировано в 21:45 по местному времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

После пяти туров сборная России занимает первое место в группе Н, а Мальта идет предпоследней.