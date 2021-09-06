Карпин – о работе в сборной: «Надо будет уехать в лес, чтобы восстановить нервы и здоровье»

Валерий Карпин рассказал, какие существуют отличия между тренерскими должностями в клубе и сборной.

Наставник российской национальной команды посетил встречу с прессой в рамках предматчевой пресс-конференции накануне игры с Мальтой: «Работа интенсивная. В клубе более спокойно. Здесь более ответственно».

52-летний специалист также признался, что никогда прежде ему ещё не приходилось работать с таким количеством высококлассных футболистов: «Они мастеровиты – однозначно».

Напоследок Валерий Карпин рассказал, чем планирует заняться после завершения сентябрьского цикла: «Надо будет уехать в лес, на природу и отключить телефон. Чтобы восстановить нервы и здоровье».