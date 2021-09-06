​Фернандес перед матчем с Мальтой тренируется индивидуально

В понедельник сборная России проводит предигровую тренировку. 7 сентября команде Валерия Карпина на «Открытие Арене» предстоит сыграть против Мальты в шестом туре отборочного цикла к чемпионату мира.

Защитник сборной России Марио Фернандес, который пропустил матч против Кипра в субботу, тренируется по индивидуальной программе.

Ранее в сборной России сообщили, что против мальтийцев во вторник не сыграет полузащитник Александр Головин. У футболиста выявлена травма бедра, и он отправился в расположение «Монако».

Матч Россия – Мальта стартует 7 сентября в 21:45 по московскому времени.