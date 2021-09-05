Метод научного тыка: Карпин пока действует методом подбора, и это работает

В субботу сборная России одержала первую победу под руководством Валерия Карпина. Наша команда в гостях обыграла киприотов со счётом 2:0. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о матче.

Накануне сентябрьских матчей именно поединок на Кипре выглядел скрытой угрозой. Встречи с хорватами мы скорее боялись и умом понимали, что мы ниже классом, так что поражение выглядело вполне реальным исходом. Мальтийцев мы должны обыгрывать в любом состоянии, просто иначе глупо всерьёз говорить о нашей сборной сейчас. Что касается киприотов, то наша природная заносчивость заставляла верить в победу, но ведь эти островитяне совсем не так просты и создавали проблемы более именитым соперникам. Да и у нас есть в истории очень неприятный вояж на Кипр, который, кстати, и стоил поездки на чемпионат мира. В общем, это был матч, где побеждать было просто необходимо, но никаких гарантий в этом не было.

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В итоге получилось примерно так, как и предполагалось. Матч получился очень тяжёлым, однако главный итог – это победа. Вспоминать поединок не хочется из-за качества игры, к счастью, не придётся о нём рассуждать и применительно к исходу. Рядовая встреча – выиграли и забыли. По крайней мере через месяц-другой точно, а пока можно порассуждать.

Матч против сборной Кипра уже стал поводом задавать Валерию Карпину вопросы о составе. С хорватами выделялся Захарян, но на этот раз его на поле не оказалось. Зато Смолов, о котором все твердили, вроде вышел и доказал, что общественность была права. Тем не менее это довольно точечные претензии, которые следуют из общего положения. Валерий Карпин, кажется, пока сам не очень понимает, что он хочет построить из сборной России. Времени на обкатку у него нет, какой-то базы от Черчесова не осталось. Наставник просто методом перебора пытается что-то нащупать. Пока игра не слишком нравится, но есть результат, видно желание ребят, а это уже немало.

История с ротацией капитанов – она ведь именно оттуда же. Карпин не хочет выбирать одного, чтобы не гарантировать ему место в основном составе. Он не знает, кто выйдет на следующий матч, поэтому повязка и кочует. И такой метод подбора во всём.

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Матч со сборной Мальты в этом смысле интереснее с точки зрения, а что будет делать Карпин. Это третий матч за короткий период против самого слабого соперника. Будет ли тренер давать отдохнуть тем, кто устал? Дюпин, Мухин, Осипенко, Зобнин могли бы выйти на поле и не испортить картины против мальтийцев. С другой стороны, матч против более слабого соперника – это возможность отработать какие-то идеи с меньшим сопротивлением. Лучше что-то пробовать против сборной Мальты, чем со словаками или словенцами, не говоря уж о хорватах.

Самое обидное по итогам первых двух матчей Карпина – это отсутствие какого-то преимущества от наличия Миранчука и Головина вместе на поле. При Черчесове они редко играли вместе, это не был основной план сборной, и в этом заключалась одна из главных претензий. Карпин использует обоих, но толку от этого чуть. Это та задача, которую тренеру всё же надо как-то решить.

В целом Карпин нормально дебютировал на посту главного тренера сборной России. Он оставляет нам рабочие шансы на попадание на чемпионат мира, и это сейчас самое главное. Помимо этого, от игры сборной России больше нет какого-то тягостного впечатления, это уже не выглядит мукой. Конечно, всё это будет применимо только в случае, если подопечные Карпина не допустят осечки с мальтийцами.

Андрей Центров