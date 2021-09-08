Смолов двумя словами прокомментировал свой гол в ворота Мальты

Форвард национальной сборной России Фёдор Смолов лаконично высказался о своем голе во вчерашнем поединке отборочного цикла чемпионата мира-2022 против команды Мальты. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Я скучал», - гласит сообщение нападающего в инстаграм-аккаунте.

Стоит отметить, что это первый гол Смолова за команду за последние два года. До этого Фёдор забивал в июне 2019 года. Тогда форвард отметился двумя результативными выстрелами в игре с Сан-Марино.

После шести туров Россия занимает второе место в группе, уступая Хорватии по дополнительным показателям.