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​Карпин: «Выполнили задачу-минимум»

08 Сентября 2021 • 01:10 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

Валерий Карпин после победы над Мальтой (2:0) выступил перед журналистами на пресс-конференции.

«Выполнили задачу-минимум, набрав семь очков в трёх матчах. Есть трудности, хотелось бы лучше, но при таком времени на подготовку результат не самый плохой.

Не сказал бы, что сегодня было «на тоненького». Я помню момент, когда мы сами покатили вратарю и когда Гилерме после скидки потащил. Может, я что-то забыл. У Мальты были подходы? У нас подходов было в 10 раз больше, но не хватало последней передачи и спокойствия», - высказался Карпин.

Сборная России после шести туров занимает второе место в отборочной группе Н.

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Валерий Карпин Сборная России
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окончен Хорватия 3:0 Словения 1.7 3.5 5.7
окончен Босния и Герцеговина 2:2 Казахстан 1.25 5.9 11.8
окончен РОССИЯ 2:0 Мальта 1.1 9.5 23
окончен Франция 2:0 Финляндия 1.18 7 17
окончен Ирландия 1:1 Сербия 4 3.3 2
окончен Фарерские острова 2:1 Молдова 2.2 3.05 3.7
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