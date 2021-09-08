​Карпин: «Выполнили задачу-минимум»

Валерий Карпин после победы над Мальтой (2:0) выступил перед журналистами на пресс-конференции.

«Выполнили задачу-минимум, набрав семь очков в трёх матчах. Есть трудности, хотелось бы лучше, но при таком времени на подготовку результат не самый плохой.

Не сказал бы, что сегодня было «на тоненького». Я помню момент, когда мы сами покатили вратарю и когда Гилерме после скидки потащил. Может, я что-то забыл. У Мальты были подходы? У нас подходов было в 10 раз больше, но не хватало последней передачи и спокойствия», - высказался Карпин.

Сборная России после шести туров занимает второе место в отборочной группе Н.