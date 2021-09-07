Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 151 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Пономарёв: Уверен, что мы обыграем Мальту 3:0 эксклюзив

07 Сентября 2021 • 12:11 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Мальта
1.09 10.00 26.00
Через 7 ч. 23 мин.

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча отборочного раунда чемпионата мира с Мальтой.

- На игру с Мальтой смотрите с оптимизмом после удачного начала работы в сборной Карпина?

- Я думаю, что и в третьем матче у нас не возникнет особых проблем. Уверен, что 3:0 мы выиграем, конечно. Ну, там просто любители играют, парикмахеры какие-то. Они занимаются футболом постольку поскольку. У них есть только два-три профессионала, которые играют в западных клубах. Но это не решит их вопросы с положительным результатом. Мы у них на поле выиграли 3:1 и сегодня легко справимся. Но в любом случае нам нельзя расслабляться.

- Мальта сейчас выступает довольно успешно. У Словении были большие проблемы в последнем матче с мальтийцами, а до этого киприоты им крупно проиграли.

- Поэтому я и говорю, что нельзя недооценивать соперника. Словения расслабилась и получила неприятности. Так нельзя. Надо всегда относиться к сопернику серьезно. Как будто мы играем со сборной Бразилии или Англии, тогда будет толк. Но если только футболисты начнут думать, что они пешком выиграют – пиши пропало.

- Какой игры ожидаете от нашей команды?

- Надеюсь, что Карпин начнет выпускать больше молодежи. Пусть ребята обыгрываются и матереют в таких серьезных матчах. Тогда у команды будет рост. А если на старом багаже играть, то мы ничего не выиграем. Карпин правильно сделал, что убрал из сборной Дзюбу, Соболева. Это две несмазанные телеги. Так уже не играют в футбол.

- Вы предлагаете выпустить в нападении молодого Тюкавина?

- Хорошо бы на него посмотреть. И было бы здорово, если бы на поле опять вышел Захарян. Мне бы хотелось еще его увидеть в игре сборной. Надо молодежь смелее ставить, и они будут на крыльях играть, будут стараться, набираться опыта.

- Не рано ли выпускать молодежь, ведь задачи стоят перед сборной очень серьезные?

- Можно. В этой игре проблем не будет. Но обороне нужно настраиваться серьезно, потому что пропускать нельзя. Иначе команда занервничает.

- У нас перед Мальтой две серьезные потери: Головин и Фернандес. Фернандеса уже удалось заменить, а кто заменит Головина, как думаете?

- Да Головин тачку возит, не знаю с чем. Не могу назвать его серьезной потерей. А Фернандес в обороне не любит играть, дает подавать со своего фланга. Он боится, что его обыграют, и это будет заметно, поэтому с его фланга часто идут навесы и прострелы. А так вроде не заметно – ну подал соперник и подал, он же не обыграл.  Это хитрая психология, но безобразная для спортсмена.

- Вообще сколько изменений в составе ожидаете по сравнению с игрой против Кипра, учитывая, что у наших игроков не лучшее функциональное состояние?

- Надо больше двигаться и иметь хорошие кондиции. Тогда будет толк. А если футболисты устают, это не годится. Они начинают катать мяч, теряют его. Когда физическая подготовка не работает – все заканчивается.

- Что касается наших легионеров: Миранчука, Черышева, Головина, заметно, что они лучше готовы к европейской интенсивности, чем игроки РПЛ?

- Считаю, не надо ставить на этот матч ни Миранчука, ни Черышева. Это уже пройденный этап. Их надо менять на прогрессивную молодежь, которая рвется в бой. А эти ребята уже ничего не покажут.

- Как вам игра нашей сборной при Карпине?

- Понравилась тактика, движение игроков. Есть проблемы с физикой, но ее Карпин может подтянуть. Он взял в сборную своего тренера по физподготовке, который поймет в чем дело. Ребята и сами должны чувствовать, что физически надо прибавлять.

- Как расцениваете наши шансы выйти из группы?

- Можно занять и второе место. Шансы хорошие, у нас равные очки с хорватами. Мы с ними на выезде будем играть, но там можно закрыться и действовать на контратаках. У нас не так много матчей осталось – всего четыре, если не считать Мальту. Шансы выйти из группы, считаю, хорошие. Решающими будут матчи в октябре.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Dabo47709
07 Сентября 2021 в 14:15
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1b2k.info --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.09  19:00 Азербайджан ... Португалия 18.5 7.8 1.15
07.09  21:45 Дания ... Израиль 1.27 5.8 10.8
07.09  21:45 Голландия ... Турция 1.33 5.4 8.8
07.09  21:45 РОССИЯ ... Мальта 1.09 10 26
07.09  21:45 Ирландия ... Сербия 3.4 3.3 2.2
07.09  21:45 Австрия ... Шотландия 1.8 3.5 4.7
07.09  21:45 Черногория ... Латвия 1.4 4.55 8.5
07.09  21:45 Хорватия ... Словения 1.6 3.9 5.9
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Сентября
12:23 · Чемпионат мира 2022
Смолов: «Сборная Мальты - не манекены»
02:28 · Чемпионат мира 2022
Россия - Мальта: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
02:22 · Чемпионат мира 2022
Голландия - Турция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:11 · Чемпионат мира 2022
Франция - Финляндия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Чемпионат мира 2022
Азербайджан - Португалия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Сентября
23:07 · Чемпионат мира 2022
Слуцкий ждёт появление Захаряна в составе на игру с Мальтой
23:00 · Чемпионат мира 2022
Вернер: «У Мусиалы огромное будущее»
22:58 · Чемпионат мира 2022
До каких пор Беларусь будет проводить матчи в России
22:32 · Чемпионат мира 2022
Жоржиньо прокомментировал промах с пенальти в игре за сборную
22:01 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий назвал Ерохина «специфичным футболистом» 1
21:50 · Чемпионат мира 2022
Слуцкий: «От Алексея Миранчука сквозит неуверенность» 1
21:44 · Англия. Премьер-лига
Кейта не может покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране
21:36 · Чемпионат мира 2022
Бен-Йеддер довызван в сборную Франции
21:26 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал, похудел ли кто-то в сборной после запрета сахара
21:20 · Чемпионат мира 2022
Карпин – о работе в сборной: «Надо будет уехать в лес, чтобы восстановить нервы и здоровье»
Все новости
Рекомендуем