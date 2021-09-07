Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча отборочного раунда чемпионата мира с Мальтой.

- На игру с Мальтой смотрите с оптимизмом после удачного начала работы в сборной Карпина?

- Я думаю, что и в третьем матче у нас не возникнет особых проблем. Уверен, что 3:0 мы выиграем, конечно. Ну, там просто любители играют, парикмахеры какие-то. Они занимаются футболом постольку поскольку. У них есть только два-три профессионала, которые играют в западных клубах. Но это не решит их вопросы с положительным результатом. Мы у них на поле выиграли 3:1 и сегодня легко справимся. Но в любом случае нам нельзя расслабляться.

- Мальта сейчас выступает довольно успешно. У Словении были большие проблемы в последнем матче с мальтийцами, а до этого киприоты им крупно проиграли.

- Поэтому я и говорю, что нельзя недооценивать соперника. Словения расслабилась и получила неприятности. Так нельзя. Надо всегда относиться к сопернику серьезно. Как будто мы играем со сборной Бразилии или Англии, тогда будет толк. Но если только футболисты начнут думать, что они пешком выиграют – пиши пропало.

- Какой игры ожидаете от нашей команды?

- Надеюсь, что Карпин начнет выпускать больше молодежи. Пусть ребята обыгрываются и матереют в таких серьезных матчах. Тогда у команды будет рост. А если на старом багаже играть, то мы ничего не выиграем. Карпин правильно сделал, что убрал из сборной Дзюбу, Соболева. Это две несмазанные телеги. Так уже не играют в футбол.

- Вы предлагаете выпустить в нападении молодого Тюкавина?

- Хорошо бы на него посмотреть. И было бы здорово, если бы на поле опять вышел Захарян. Мне бы хотелось еще его увидеть в игре сборной. Надо молодежь смелее ставить, и они будут на крыльях играть, будут стараться, набираться опыта.

- Не рано ли выпускать молодежь, ведь задачи стоят перед сборной очень серьезные?

- Можно. В этой игре проблем не будет. Но обороне нужно настраиваться серьезно, потому что пропускать нельзя. Иначе команда занервничает.

- У нас перед Мальтой две серьезные потери: Головин и Фернандес. Фернандеса уже удалось заменить, а кто заменит Головина, как думаете?

- Да Головин тачку возит, не знаю с чем. Не могу назвать его серьезной потерей. А Фернандес в обороне не любит играть, дает подавать со своего фланга. Он боится, что его обыграют, и это будет заметно, поэтому с его фланга часто идут навесы и прострелы. А так вроде не заметно – ну подал соперник и подал, он же не обыграл. Это хитрая психология, но безобразная для спортсмена.

- Вообще сколько изменений в составе ожидаете по сравнению с игрой против Кипра, учитывая, что у наших игроков не лучшее функциональное состояние?

- Надо больше двигаться и иметь хорошие кондиции. Тогда будет толк. А если футболисты устают, это не годится. Они начинают катать мяч, теряют его. Когда физическая подготовка не работает – все заканчивается.

- Что касается наших легионеров: Миранчука, Черышева, Головина, заметно, что они лучше готовы к европейской интенсивности, чем игроки РПЛ?

- Считаю, не надо ставить на этот матч ни Миранчука, ни Черышева. Это уже пройденный этап. Их надо менять на прогрессивную молодежь, которая рвется в бой. А эти ребята уже ничего не покажут.

- Как вам игра нашей сборной при Карпине?

- Понравилась тактика, движение игроков. Есть проблемы с физикой, но ее Карпин может подтянуть. Он взял в сборную своего тренера по физподготовке, который поймет в чем дело. Ребята и сами должны чувствовать, что физически надо прибавлять.

- Как расцениваете наши шансы выйти из группы?

- Можно занять и второе место. Шансы хорошие, у нас равные очки с хорватами. Мы с ними на выезде будем играть, но там можно закрыться и действовать на контратаках. У нас не так много матчей осталось – всего четыре, если не считать Мальту. Шансы выйти из группы, считаю, хорошие. Решающими будут матчи в октябре.

Елена Григорьевская