Смолов высказался касательно своего скандального поста

Весной нападающий Фёдор Смолов не попал в список тех футболистов, которые под руководством Станислава Черчесова отправились на чемпионат Европы. После этого футболист у себя в «Инстаграме» опубликовал неоднозначный матерный пост, в котором, как посчитали многие, вызывающе обратился в сторону тренерского штаба.

Впрочем, сегодня Смолов прокомментировал ту нашумевшую историю, опровергнув появившиеся слухи. «То, что я там написал – никакого отношения не имеет непосредственно к сборной. Просто я процитировал музыканта, с которым лично общаюсь. Это был такой референс», - приводит слова игрока Sport24.

Напомним, что форвард «Локосотива» в новом сезоне российской Премьер-лиги является лучшим бомбардиром чемпионата после сыгранных шести туров. Также Смолов отметился результативной передачей в недавней игре сборной России против Кипра.