Смолов: «Рад вернуться в сборную»

Фёдор Смолов высказался касаемо своего возвращения в состав национальной команды.

Нападающий «Локомотива» не получил шанса в первом матче под руководством Валерия Карпина против Хорватии (0:0). При этом футболист уверяет, что не держит зла на наставника национальной дружины по этой причине: «Рабочий момент, нормальная ситуация. Мы разговаривали об этом с Валерием Георгиевичем».

Также Фёдор Смолов во время предматчевой пресс-конференции, посвящённой будущему матчу с Мальтой, прокомментировал своё невключение в заявку на Евро-2020: «Не вижу смысла возвращаться в прошлое. Не всё от меня зависело».