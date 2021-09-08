Динияр Билялетдинов: «Игра против Мальты не понравилась»

Экс-игрок московских «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов пополнил ряды тех, кто в открытую высказался о плохом выступлении сборной России во вчерашнем матче против Мальты (2:0).

Билялетдинов подметил, что голы в исполнении сборной стают следствием ошибок соперника, а не удачных действий самих российских футболистов, что должно настораживать. С другой стороны, бывший футболист считает, что за результаты команду действительно можно похвалить. «Мне игра не понравилась. Сборная не может забить гол, который бы нас порадовал. Но все же сейчас главное, что набрали семь очков», - поделился Билялетдинов в интервью «РБ Спорт».

Свой следующий сбор Россия проведет уже в октябре, где сразится со своими прямыми конкурентами Словакией и Слованией.