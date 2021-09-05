​Назначены арбитры на матч Россия – Мальта

После ничьей с Хорватией (0:0) и победы над Кипром (2:0) сборная России готовится к приёму Мальты на московской «Открытие Арене» в шестом туре отбора на чемпионат мира. На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на этот матч.

Главным арбитром назначен Али Палабыйык. Помогать ему у монитора ВАР будет Абдулкадир Битиген. Вся бригада арбитров представляет Турцию.

Матч сборных России и Мальты начнётся 7 сентября в 21:45 по московскому времени.

Стоит сказать, что сборная России на текущий момент лидирует в отборочной группе Н, опережая Хорватию по дополнительным показателям.