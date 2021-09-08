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Чемпионат мира 2022

​Губерниев встал на защиту Карпина

08 Сентября 2021 • 00:04 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

Под руководством Валерия Карпина сборная России набрала 7 очков в матчах против Хорватии, Кипра и Мальты и при этом ни разу не пропустила. Всё бы хорошо, но качество игры команды не просто оставляет вопросы, а становится поводом для критики Карпина.

Впрочем, известный комментатор Дмитрий Губерниев встал на защиту тренера. В своём телеграм-канале Губерниев указал на слабость российских футболистов. По мнению комментатора, ни один тренер не смог бы научить их качественной игре в футбол, особенно с учётом плотного графика сборов. 

Учитывая низкий уровень квалификации игроков, Губерниев считает, что сборная России будет «страдать и мучиться» в каждом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Губерниев
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окончен Голландия 6:1 Турция 1.35 5.3 8.2
окончен Хорватия 3:0 Словения 1.7 3.5 5.7
окончен Босния и Герцеговина 2:2 Казахстан 1.25 5.9 11.8
окончен РОССИЯ 2:0 Мальта 1.1 9.5 23
окончен Франция 2:0 Финляндия 1.18 7 17
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