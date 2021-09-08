​Губерниев встал на защиту Карпина

Под руководством Валерия Карпина сборная России набрала 7 очков в матчах против Хорватии, Кипра и Мальты и при этом ни разу не пропустила. Всё бы хорошо, но качество игры команды не просто оставляет вопросы, а становится поводом для критики Карпина.

Впрочем, известный комментатор Дмитрий Губерниев встал на защиту тренера. В своём телеграм-канале Губерниев указал на слабость российских футболистов. По мнению комментатора, ни один тренер не смог бы научить их качественной игре в футбол, особенно с учётом плотного графика сборов.

Учитывая низкий уровень квалификации игроков, Губерниев считает, что сборная России будет «страдать и мучиться» в каждом матче.