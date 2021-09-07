​Как изменилась турнирная ситуация в группе сборной России

Завершились матчи шестого тура в отборочной группе Н, где выступает сборная России. Команда Валерия Карпина в сентябре не впечатлила в плане игры, но при этом смогла набрать 7 очков, а это сейчас самое главное. Российская сборная потеряла лидерство в секстете, ведь сборная Хорватии при равенстве очков теперь идёт выше за счёт лучшей разности мячей. В шестом туре хорваты разгромили дома Словению – 3:0.

Третье место занимает сборная Словакии, которая во вторник вечером дома переиграла команду Кипра – 2:0. Четвёртыми идут словенцы. Они отстают от России и Хорватии на шесть баллов, но надеются догнать лидеров к финишу.

Сборные Мальты и Кипра замыкают таблицу, с которой можно ознакомиться ниже.