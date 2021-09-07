​Как изменилась турнирная ситуация в группе сборной России

Завершились матчи шестого тура в отборочной группе Н, где выступает сборная России. Команда Валерия Карпина в сентябре не впечатлила в плане игры, но при этом смогла набрать 7 очков, а это сейчас самое главное. Российская сборная потеряла лидерство в секстете, ведь сборная Хорватии при равенстве очков теперь идёт выше за счёт лучшей разности мячей. В шестом туре хорваты разгромили дома Словению – 3:0.
Третье место занимает сборная Словакии, которая во вторник вечером дома переиграла команду Кипра – 2:0. Четвёртыми идут словенцы. Они отстают от России и Хорватии на шесть баллов, но надеются догнать лидеров к финишу.
Сборные Мальты и Кипра замыкают таблицу, с которой можно ознакомиться ниже.
|
|
|
|
|
|
|
|
|1 (билет на ЧМ)
|Хорватия
|6
|4
|1
|1
|8:1
|13
|2 (билет в стыки)
|РОССИЯ
|6
|4
|1
|1
|10:4
|13
|3
|Словакия
|6
|2
|3
|1
|7:5
|9
|4
|Словения
|6
|2
|1
|3
|4:7
|7
|5
|Мальта
|6
|1
|1
|4
|6:11
|4
|6
|Кипр
|6
|1
|1
|4
|1:8
|4