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Чемпионат мира 2022

​Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Мальтой видео

08 Сентября 2021 • 19:53 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

Сборная России во вторник вечером положила ещё три очка в свою копилку в отборе на чемпионат мира-2022, обыграв дома Мальту со счётом 2:0. На канале российской национальной команды в YouTube появилось видео. Это видео приоткрывает закулисье прошедшего на «Открытие Арене» поединка.

 

После шести туров сборная России с 13 очками в активе занимает второе место в отборочной группе Н. Команда Валерия Карпина уступает лидирующей Хорватии только по разности забитых и пропущенных мячей.

Следующие матчи сборные России проведёт в октябре против Словакии (дома) и Словении (на выезде).

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Сборная России Сборная Мальты
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