Сборная России во вторник вечером положила ещё три очка в свою копилку в отборе на чемпионат мира-2022, обыграв дома Мальту со счётом 2:0. На канале российской национальной команды в YouTube появилось видео. Это видео приоткрывает закулисье прошедшего на «Открытие Арене» поединка.

После шести туров сборная России с 13 очками в активе занимает второе место в отборочной группе Н. Команда Валерия Карпина уступает лидирующей Хорватии только по разности забитых и пропущенных мячей.

Следующие матчи сборные России проведёт в октябре против Словакии (дома) и Словении (на выезде).