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​Карпин высказался о ситуации с травмами в сборной

07 Сентября 2021 • 22:19 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Мальта
1.10 9.50 23.00
2-й тайм

Наставник сборной России Валерий Карпин в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий по поводу потери ряда игроков из-за травм.

«Для совсем непонятливых: в сборной почти нет тренировок. На них нет ни времени, ни сил. Тренировки лишь восстановительные. Травмы? Это не травмы, а повреждения – подвернул голеностоп, прихватило спину… Если бы это была не сборная, а недельный цикл в клубе, то никто бы даже не узнал, что игрок не тренируется», - сказал Карпин.

Во вторник сборная России проводит домашний матч против Мальты в шестом туре отбора на чемпионат мира. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Идет 67 минута Хорватия 2:0 Словения 1.7 3.5 5.6
Идет 64 минута Босния и Герцеговина 0:1 Казахстан 1.25 5.9 11.8
Идет 67 минута РОССИЯ 1:0 Мальта 1.1 9.5 23
Идет 66 минута Франция 2:0 Финляндия 1.18 7 17
Идет 67 минута Ирландия 0:1 Сербия 4 3.3 2
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