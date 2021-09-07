​Карпин высказался о ситуации с травмами в сборной

Наставник сборной России Валерий Карпин в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий по поводу потери ряда игроков из-за травм.

«Для совсем непонятливых: в сборной почти нет тренировок. На них нет ни времени, ни сил. Тренировки лишь восстановительные. Травмы? Это не травмы, а повреждения – подвернул голеностоп, прихватило спину… Если бы это была не сборная, а недельный цикл в клубе, то никто бы даже не узнал, что игрок не тренируется», - сказал Карпин.

Во вторник сборная России проводит домашний матч против Мальты в шестом туре отбора на чемпионат мира. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате.