​Сборная России не пропустила в трёх матчах подряд – такого не было почти два года

Сборная России под руководством Валерия Карпина пока оставляет о себе противоречивые впечатления. С одной стороны – 7 очков в матчах с Хорватией, Кипром и Мальтой без единого пропущенного гола. С другой стороны – очень неубедительная игра команды.

Как бы то ни было, сборная России выдала три подряд «сухих» матча. В последний раз такую серию команда выдавала в сентябре-октябре 2019 года, когда обыграла Казахстан, Шотландию и Кипр с результатами 1:0, 4:0 и 5:0 соответственно. Это был отборочный цикл на Евро-2020.

В октябре сборную России ждут отборочные матчи против словаков и словенцев.