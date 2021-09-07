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Деменко: «Мальта смотрелась гораздо лучше нашей сборной» эксклюзив

07 Сентября 2021 • 23:58 Комментировать (1)
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной России над сборной Мальты со счётом 2:0.

«Я вообще не могу понять нашу сборную, если честно. Хорошо, что победы получаем, хорошо, что не пропускаем, хорошо, что Гилерме выручает. Я не понимаю нашу команду. Как мы играем? Что мы хотим? В составе есть люди, прошедшие чемпионат мира, кто-то играет в европейских клубах, должна быть какая-то уверенность, какой-то внутренний авторитет. Этого пока у нас нет. Хоть мы и выигрываем у соперников, но я вообще не знаю, за счет чего мы будем дальше играть против команд выше классом. Против Хорватии мы просто отбивались, никаких атак не было, сыграли 0:0 - замечательно. С Кипром вроде бы ведем в счёте, нужно успокоиться, но нет, какой-то сумбур. Столько брака у наших футболистов.

Мальта смотрелась гораздо лучше нашей сборной. Да, согласен, что мы выше классом. Но у мальтийцев было видно желание, они бились. Нельзя сказать, что наши не бьются, но как-то все получается на одной ноге. Я не знаю, как Карпин будет дальше все эти моменты решать. Понятно, что сейчас скажут, что у нас были потери в составе. Но я не могу понять, за счет чего мы будем играть с хорошими командами.

Очень много брака в играх с соперниками такого уровня. У нас нет класса. Мы не можем играть спокойно, проводить свои комбинации, все время сумбур. Сзади мы еще можем отдавать передачи, впереди всегда: раз, два, три, брак. Раз, два, брак. Карпин пока пытается что-то найти. Но если футболисты так ошибаются, то что тут сделаешь? Тут ничего не поделать. Радует пока только результат. Может быть, они не настраиваются на этих соперников, но все-таки это сборная, не должны игроки не настраиваться», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко Сборная Мальты
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Комментарии (1)
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ARTUR
08 Сентября 2021 в 00:12
прозревший , хоть один что то видит
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окончен Австрия 0:1 Шотландия 1.8 3.5 4.75
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окончен Черногория 0:0 Латвия 1.55 3.8 6.9
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