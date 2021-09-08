Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением по поводу матча отборочного цикла чемпионата мира с Мальтой и выступления нашей команды на сентябрьском отрезке.

- Игра сборной России с Мальтой не разочаровала?

- Она была не очень хорошая, мягко говоря. Но не могу сказать, что прямо разочарован.

Опасений за исход матча по ходу игры с Мальтой у меня не было, но какой-то напряг присутствовал. Мальтийцы создали два хороших момента, и если бы забили, все могло бы перевернуться. Поэтому сказать, что у меня было олимпийское спокойствие, я не могу.

- Что скажете по поводу отмененного гола?

- Трудно судить. Если мяч касался линии, то вряд ли это гол. Особо повтор не показали, а на глаз судить не берусь. У арбитров была возможность просмотреть этот эпизод и, думаю, что они правильно разобрались.

- Как оцените игру дебютанта Осипенко, который заменил Джикию?

- Не сказал бы, что он сделал что-то выдающееся. Но и большого напряжения со стороны соперника не было, чтобы оценить в целом игру линии обороны. С другой стороны мы все три последних матча не пропускаем. Это нормально. Но считаю, что Осипенко пока слабее предыдущих футболистов линии защиты, хотя Джикию он заменил неплохо, раз мы не пропустили. Но у нас немало есть защитников такого уровня. Главный тренер хорошо знает Осипенко по совместной работе и, конечно, будет ему доверять. Но он явно слабее Джикии. Можно сказать, что это игрок замены. Или когда будет надо сыграть в три защитника, но здесь уже зависит от нюансов. Мы помним, что у нас там играли люди, которые больше тяготеют к созиданию. Баринов, например, который будет начинать атаки, вклиниваться. Это очень важно.

- Почему с командами Кипра и Мальмы мы играем так тяжело?

- Это уровень нашей команды. Не скажу, что мы скатились до уровня этих сборных, но мы никогда не были высоко. А сейчас еще время перемен. Пока игра никого не удовлетворяет, и это очевидно. Сам Карпин это видит и понимает. У нас такой уровень игры, который не позволяет разделаться с такими сборными вчистую. Но если посмотреть предыдущие игры, та же Мальта не проигрывала у себя дома.

- Смена тренера пошла на пользу нашей сборной?

- Это покажет время. Выводы делать рано. Но очевидность перемен назрела. Главное, мы взяли семь очков. А что Карпин может сделать за один короткий сбор? За два дня подготовки? Претензии здесь предъявлять сложно.

- Но из-за перенесенного тура РПЛ у Карпина было больше времени на подготовку, чем у наших соперников.

- Все равно, его было мало. Перенесенный тур не сыграл большого значения, потому что Карпину надо было познакомиться с ребятами. Просто это было лучше для наших игроков в плане восстановления, потому что играть три матча подряд сложно. Мы видим, что у нас большая ротация. Это не очень хорошо. Идет поиск оптимальных сочетаний. Но когда ты давно работаешь в российском чемпионате, ты должен уже это знать.

- В октябре мы увидим более стабильный состав?

- Думаю, будет такая же ротация. Это уже похоже на тренерский стиль. Или он действует по ситуации, потому что кто-то устал, кто-то получил микротравму.

- И постоянного капитана у нас не будет?

- Карпин уже об этом объявил. А я придерживаюсь старых взглядов и считаю, что в любом коллективе всегда есть лидер. И ты с этим ничего не поделаешь. Можно менять капитанов, назначать кого угодно, а лидер будет один - тот, кто заслужит это право своей игрой, поведением.

Елена Григорьевская