Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Александр Головин пропустит матч против Мальты из-за травмы.

«Он вообще креативный игрок, от него очень многое зависит. Он делает обостряющие передачи, может обыграть один в один, исполнить штрафные и угловые. Понятно, что незаменимых футболистов нет. Придется где-то что-то перестраивать, что-то менять. Думаю, что с таким соперником, как Мальта, эта потеря небольшая, но все-таки она будет ощутимая.

Конечно, есть кем Головина заменить. Чуть-чуть игра изменится, поменяется средняя линия. Но принцип игры останется. Посмотрим, может эта замена будет и к лучшему. Может быть, дадут шанс сыграть молодому, который покажет себя более ярко», - сказал Масалитин.