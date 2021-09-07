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Масалитин: «С Мальтой потеря Головина небольшая, но всё-таки она будет ощутимая» эксклюзив

07 Сентября 2021 • 17:36 Комментировать
РОССИЯ
...
Мальта
1.09 10.00 26.00
Через 2 ч. 40 мин.

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Александр Головин пропустит матч против Мальты из-за травмы.

«Он вообще креативный игрок, от него очень многое зависит. Он делает обостряющие передачи, может обыграть один в один, исполнить штрафные и угловые. Понятно, что незаменимых футболистов нет. Придется где-то что-то перестраивать, что-то менять. Думаю, что с таким соперником, как Мальта, эта потеря небольшая, но все-таки она будет ощутимая.

Конечно, есть кем Головина заменить. Чуть-чуть игра изменится, поменяется средняя линия. Но принцип игры останется. Посмотрим, может эта замена будет и к лучшему. Может быть, дадут шанс сыграть молодому, который покажет себя более ярко», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин Александр Головин
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