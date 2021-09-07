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​У сборной России снова новый капитан

07 Сентября 2021 • 20:25 Комментировать
РОССИЯ
...
Мальта
1.10 9.50 23.00
Через 0 ч. 35 мин.

На «Открытие Арене» в Москве во вторник вечером пройдёт матч Россия – Мальта. Стал известен состав, который выбрал на эту игру Валерий Карпин. Стоит отметить, что у российской национальной команды снова новый капитан – с повязкой футболистов на поле выведет нападающий Фёдор Смолов.

Напомним, что в предыдущих двух сентябрьских матчах в сборной России капитанили Георгий Джикия и Дмитрий Баринов.

Добавим, что в прошлом матче против Кипра (победа сборной России 2:0) Фёдор Смолов сделал два результативных паса на партнёров.

Следить за матчем Россия – Мальта во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов
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