​У сборной России снова новый капитан

На «Открытие Арене» в Москве во вторник вечером пройдёт матч Россия – Мальта. Стал известен состав, который выбрал на эту игру Валерий Карпин. Стоит отметить, что у российской национальной команды снова новый капитан – с повязкой футболистов на поле выведет нападающий Фёдор Смолов.

Напомним, что в предыдущих двух сентябрьских матчах в сборной России капитанили Георгий Джикия и Дмитрий Баринов.

Добавим, что в прошлом матче против Кипра (победа сборной России 2:0) Фёдор Смолов сделал два результативных паса на партнёров.

Следить за матчем Россия – Мальта во всех красках можно будет в текстовой трансляции.