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Алексей Миранчук – об игре с Мальтой: «Всё супер»

08 Сентября 2021 • 08:08 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

Вчера сборная России в непростом поединке смогла добыть победу над Мальтой (2:0). Своими впечатлениями от противостояния поделился и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, сыгравший 58 минут в той встрече.

На послематчевом интервью Миранчук не стал говорить о проблемах в наступательных действиях россиян, а просто подчеркнул важность итогового результата. «Как игра? Всё супер», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в стартовых трех поединках под руководством Валерия Карпина национальная команда России не пропустили ни одного гола, набрав семь очков и оторвавшись от Словении и Словакии в турнирной таблице отборочной группы на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Миранчук
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