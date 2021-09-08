Алексей Миранчук – об игре с Мальтой: «Всё супер»

Вчера сборная России в непростом поединке смогла добыть победу над Мальтой (2:0). Своими впечатлениями от противостояния поделился и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, сыгравший 58 минут в той встрече.

На послематчевом интервью Миранчук не стал говорить о проблемах в наступательных действиях россиян, а просто подчеркнул важность итогового результата. «Как игра? Всё супер», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в стартовых трех поединках под руководством Валерия Карпина национальная команда России не пропустили ни одного гола, набрав семь очков и оторвавшись от Словении и Словакии в турнирной таблице отборочной группы на чемпионат мира.