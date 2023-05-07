Тикнизян — лучший игрок «Локомотива» в апреле

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян был признан лучшим футболистом команды по итогам апреля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников».

«Тики, поздравляем тебя! Желаем не останавливаться на достигнутом и продолжать прогрессировать», — говорится в заявлении столичного клуба.

В апреле 23-летний футболист принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги и отметился одним забитым мячом.

После 25 туров «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. 8 мая «железнодорожники» встретятся с «Сочи», начало игры запланировано на 17:00 по мск.