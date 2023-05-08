Хохлов остаётся: Президент «Сочи» высказался после крупного поражения

Борис Ротенберг, занимающий должность президента «Сочи», дал комментарий после крупного поражения от «Локомотива» со счётом 0:3 в понедельничном матче 26-го тура Премьер-лиги.

«Результат налицо», - сказал Ротенберг журналистам. Видео появилось в телеграм-канале «Фома Неверующий».

На вопрос о том, что будет главным тренером, Ротенберг ответил, что у команды есть Дмитрий Хохлов. Президент «Сочи» произнёс «Да», когда услышал вопрос о том, останется ли Хохлов на следующий сезон.

Напомним, что Дмитрий Хохлов принял «Сочи» на временной основе после недавней резкой отставки Курбана Бердыева.