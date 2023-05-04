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Агент Маргасова: «Думаю, мы договоримся с «Сочи»

04 Мая 2023 • 20:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
08.05 17:00

Андрей Талаев, представитель защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, высказался о возможном продлении контракта с футболистом.

«Думаю, мы договоримся с «Сочи». Он выходит на поле каждый матч и играет по 90 минут при всех тренерах, так что, думаю, проблем не будет», — заявил агент футболиста в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Талаева, не было необходимости в том, чтобы выходить к клубу с инициативой о продлении контракта, поскольку стороны и так заинтересованы в продлении сотрудничества.

Напомним, что Тимофей Маргасов выступает за «Сочи» с 2019 года. На его счету 116 матчей в футболке клуба из Олимпийской столицы, в которых защитник забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Тимофей Маргасов Сочи Андрей Талаев
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