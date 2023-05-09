Реакция Баринова на серьёзную травму Магкеева

Защитник Станислав Магкеев получил серьёзную травму в понедельничном матче Премьер-лиги против «Сочи» (3:0). «Локомотив» сообщил, что у футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.
Полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с Магкеевым.
«Выздоравливай», - написал капитан московской команды на фото.
Сроки восстановления Станислава Магкеева пока неизвестны. Учитывая серьёзность травмы, защитник рискует больше не сыграть в 2023 году.
«Локомотив» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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