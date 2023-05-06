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Чанов выделил прогресс Лантратова эксклюзив

06 Мая 2023 • 12:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
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08.05 17:00

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отметил прогресс вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в сезоне-2022/23.

«Я бы не сказал, чтобы были какие-то открытия. Пока что вратари только подтверждают свой уровень. Единственного, кого можно добавить сюда, это Лантратова. Он, играя в «Локомотиве», который всё-таки выше классом, чем «Химки», показал себя на хорошем уровне. Если так будет продолжать, то будет шагать дальше», — сказал Чанов.

27-летний Лантратов начинал текущий сезон в «Химках», в зимнее трансферное окно голкипер перешёл в «Локомотив». Во второй части сезона-2022/23 Лантратов сыграл за «железнодорожников» 10 матчей, в которых пропустил 13 голов и оставил свои ворота в неприкосновенности два раза.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. 8 мая «Локомотив» сыграет против «Сочи» в рамках 26-го тура РПЛ. Встреча пройдёт в Москве на «РЖД Арене», начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вячеслав Чанов РПЛ Илья Лантратов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
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