Джорджевич — об атакующем футболе: «Не всё так просто»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич отреагировал на слова владельца клуба Бориса Ротенберга, который ранее назвал одной из причин отставки Курбана Бердыева с поста главного тренера желание играть в атакующий футбол.

По мнению черногорского футболиста, не все поражения южан при Бердыеве были справедливы, так как в некоторых встречах у команды получалось создавать немало опасных моментов.

«Что касается атакующего футбола, то не всё так просто. Да, в период Курбана Бекиевича мы проиграли несколько матчей. Если бы мы забили первыми в матчах с «Крыльями» или с «Оренбургом», а моменты у нас были, то вышла бы другая игра», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

После 25 туров РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Свой ближайший матч южане проведут 8 мая, против «Локомотива». Начало — в 17:00 по московскому времени.