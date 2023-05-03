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Бояринцев считает, что «Локомотиву» нужно сохранить Дзюбу

03 Мая 2023 • 16:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
08.05 17:00

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев высказался об игре форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Локомотив» с появлением Дзюбы однозначно преобразился. Дзюба вполне хорошо смотрится. Клубу нужно постараться продлить Дзюбу. В новом сезоне, мне кажется, Дзюба будет выглядеть еще мощнее», — приводит слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, в следующем сезоне Дзюба может стать лучшим бомбардиром, если будет играть так же стабильно, как сейчас.

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в десяти матчах за «Локомотив», в которых забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Денис Бояринцев Артём Дзюба
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