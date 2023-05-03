Бояринцев считает, что «Локомотиву» нужно сохранить Дзюбу

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев высказался об игре форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Локомотив» с появлением Дзюбы однозначно преобразился. Дзюба вполне хорошо смотрится. Клубу нужно постараться продлить Дзюбу. В новом сезоне, мне кажется, Дзюба будет выглядеть еще мощнее», — приводит слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, в следующем сезоне Дзюба может стать лучшим бомбардиром, если будет играть так же стабильно, как сейчас.

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в десяти матчах за «Локомотив», в которых забил восемь голов и сделал четыре ассиста.