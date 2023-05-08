Галактионов: «Мы не рискуем состоянием Пиняева, но понимаем, что нам нужен абсолютно здоровый игрок»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Когда вы познакомились с Дмитрием Хохловым?

- С Дмитрием Валерьевичем мы знакомы достаточно давно по работе в московском «Динамо» на разных должностях, поэтому сегодня будет достаточно интересный матч с точки зрения интриги, с точки зрения стратегии, потому что одной команде нужно двигаться дальше и побеждать, а нам, соответственно, надо выигрывать сегодня.

- Когда уже выйдет играть Сергей Пиняев?

- Сергей планомерно готовится к выходу на поле. Мы не рискуем его состоянием, но понимаем, что нам нужен абсолютно здоровый игрок, поэтому еще раз повторюсь, идет ежедневная планомерная его подводка к общей группе.

- Сегодня будет много голов?

- Мы очень рассчитываем на это, но самое главное, чтобы наши ворота были в неприкосновенности.