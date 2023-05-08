«Локомотив» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В 26-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|(1:0) Тикнизян Наир41'
|(2:0) Карпукас Артём45'
|(3:0) Изидор Вильсон76'
Лантратов Илья•Ненахов Максим 9'46' (Смольников Игорь (46') • 81'Магкеев Станислав35' (Кузьмичёв Иван (35') •Погостнов Егор• 58'Тикнизян Наир•Карпукас Артём•Баринов Дмитрий• 43'Камано Франсуа•Глушенков Максим57' (Изидор Вильсон (57') •Миранчук Антон57' (Жемалетдинов Рифат (57') •Дзюба Артём76' (Игнатьев Иван (76')
Адамов Денис•Юрганов Игорь66' (Макарчук Артём (66') •Дркушич Ваня•Терехов Сергей•Маргасов Тимофей•Кравцов Кирилл75' (Шипунов Тимофей (75') •Нобоа Кристиан•Заика Кирилл66' (Сиссако Мусса (66') •Жоаозиньо46' (Бурмистров Никита (46') •Джорджевич Лука37' (Мелкадзе Георгий (37') •Юсупов Артур
08 мая. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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