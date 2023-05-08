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«Локомотив» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

08 Мая 2023 • 16:30 Комментировать
Локомотив Москва
3:0
Сочи
1 1.04 X 14.00 2 73.00
2-й тайм

В 26-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Сочи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры  
Локомотив Москва3:0Сочи
(1:0) Тикнизян Наир41' 
(2:0) Карпукас Артём45' 
(3:0) Изидор Вильсон76' 
Лантратов ИльяНенахов Максим  9' 46' (Смольников Игорь ( 46'  81') Магкеев Станислав 35' (Кузьмичёв Иван ( 35') Погостнов Егор  58'Тикнизян НаирКарпукас АртёмБаринов Дмитрий  43'Камано ФрансуаГлушенков Максим 57' (Изидор Вильсон ( 57') Миранчук Антон 57' (Жемалетдинов Рифат ( 57') Дзюба Артём 76' (Игнатьев Иван ( 76')
Запасные: ГилермеКуликов ДаниилМарадишвили КонстантинРаков ВадимЖивоглядов ДмитрийХудяков ДаниилМитай Марио
Адамов ДенисЮрганов Игорь 66' (Макарчук Артём ( 66') Дркушич ВаняТерехов СергейМаргасов ТимофейКравцов Кирилл 75' (Шипунов Тимофей ( 75') Нобоа КристианЗаика Кирилл 66' (Сиссако Мусса ( 66') Жоаозиньо 46' (Бурмистров Никита ( 46') Джорджевич Лука 37' (Мелкадзе Георгий ( 37') Юсупов Артур
Запасные: Miguel Silveira dos SantosДжанаев СосланМиладинович ИванМещанинов АртёмСарвели ВладиславЗаболотный НиколайБатырев Амир
08 мая. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
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