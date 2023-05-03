В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о трансферных планах московского клуба на ближайшее лето.

По словам Нагорных, летом «Локомотив» планирует усиливаться точечно и не собирается производить больших изменений.

«Масштабного обновления «Локомотива» в летнее трансферное окно не планируется, мы будем точечно работать. По позициям говорить не буду. Селекционная работа ведётся постоянно», — приводит слова Нагорных Sport24.

После 25 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт 8 мая против «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.