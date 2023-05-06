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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Израильский клуб интересуется Игнатьевым, но не может позволить себе зарплату футболиста

06 Мая 2023 • 14:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
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08.05 17:00

Израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Ивану Игнатьеву.

Однако, как сообщает Sport24, такой переход маловероятен, поскольку сторона Игнатьева просит слишком высокую зарплату для футболиста. Финансовые возможности «Хапоэля» не позволяют ему осуществить эту сделку.

В нынешнем сезоне 24-летний Игнатьев провёл за «железнодорожников» 23 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня текущего года.

После 25 туров РПЛ «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой ближайший матч «красно-зелёные» проведут в понедельник, 8 мая, против «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Хапоэль Беэр-Шева Иван Игнатьев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
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