Израильский клуб интересуется Игнатьевым, но не может позволить себе зарплату футболиста

Израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Ивану Игнатьеву.

Однако, как сообщает Sport24, такой переход маловероятен, поскольку сторона Игнатьева просит слишком высокую зарплату для футболиста. Финансовые возможности «Хапоэля» не позволяют ему осуществить эту сделку.

В нынешнем сезоне 24-летний Игнатьев провёл за «железнодорожников» 23 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня текущего года.

После 25 туров РПЛ «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой ближайший матч «красно-зелёные» проведут в понедельник, 8 мая, против «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.