Джорджевич прокомментировал полученную травму

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич был заменён ближе к завершению первого тайма матча против «Локомотива». После игры футболист сказал несколько слов о полученном повреждении.

«Что за травма? Болит нога, поэтому заменили», - сказал Джорджевич, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Сочи» проиграл в гостях у «Локомотива» с крупным счётом 0:3. Как следствие, сочинцы опустились на десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а москвичи – поднялись на девятое.

Следующий матч «Сочи» проведёт в воскресенье, 14 мая, - против «Ростова» на своём поле.