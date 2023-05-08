Булыкин: «Локомотив» набрал хороший ход»

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался после крупной победы «железнодорожников» над «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

«Игроки «Локомотива» молодцы. Набрали хороший ход. Играют хорошо и физически себя чувствуют хорошо. А в «Сочи» чехарда с тренерами. Она повлияла на игру команды, и «Сочи» уже не такая грозная команда, как была в прошлом сезоне», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Как считает эксперт, в следующем сезоне «Локомотив» будет продолжать демонстрировать хорошие результаты и поборется за призовые места в РПЛ.

После 26 туров подопечные Михаила Галактионова занимают девятое место в чемпионате России, набрав 35 очков.