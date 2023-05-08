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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Локомотив» набрал хороший ход»

08 Мая 2023 • 19:41 Комментировать (1)
Локомотив Москва
3:0
Сочи
окончен

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался после крупной победы «железнодорожников» над «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

«Игроки «Локомотива» молодцы. Набрали хороший ход. Играют хорошо и физически себя чувствуют хорошо. А в «Сочи» чехарда с тренерами. Она повлияла на игру команды, и «Сочи» уже не такая грозная команда, как была в прошлом сезоне», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Как считает эксперт, в следующем сезоне «Локомотив» будет продолжать демонстрировать хорошие результаты и поборется за призовые места в РПЛ.

После 26 туров подопечные Михаила Галактионова занимают девятое место в чемпионате России, набрав 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Сочи
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Комментарии (1)
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Ando Loko
08 Мая 2023 в 19:59
Самое смешное, кому не плевать? Прямо сейчас турнир интересен только 5-ти командам со дна. Всем остальным плевать уже. Еврокубков нет, занимать 3 или 8 место - уже просто плевать.
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