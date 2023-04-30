«Локомотив» - лучший в РПЛ по набранным очкам и забитым голам после зимы

Столичный «Локомотив» сегодня в рамках Российской премьер-лиги не оставил шансов дома «Химкам» - команда Андрея Талалаева пропустила пять мячей, сумев оформить лишь единственный гол престижа.

Таким образом, «Локомотив» стал одной из лучших команд весны по набранным очкам в Премьер-лиге – их у «железнодорожников» теперь 19, столько же имеют команды первой четвёрки – питерский «Зенит» и столичный ЦСКА.

Более того, игроки «Локо» смогли забить практически больше всех весной в лиге, москвичи делят первое место по этому показателю с «Краснодаром» - у обоих команд по 22 гола в ворота соперников.

Напомним, что благодаря разгромной победе «Локомотив» набрал 32 очка и почти вплотную приблизился к девятому месту, которое занимает «Сочи». В следующем туре «Локо» как раз сыграет дома с сочинцами и имеет все шансы обойти конкурента.

О том, как развивался сегодняшний матч, читайте в нашем обзоре.