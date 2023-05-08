«Локомотив» потерял Магкеева из-за травмы

В понедельник вечером программу 26-го тура Российской премьер-лиги закрывает матч между «Локомотивом» и «Сочи». Ближе к завершению первого тайма травму получил защитник московской команды Станислав Магкеев. Рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов в срочном порядке выпустил на поле Ивана Кузьмичёва. Перестановка в составе московской команды произошла при счёте 0:0.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче чемпионата России между «Локомотивом» и «Сочи» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.