Экс-президент «Локомотива» Филатов уже работает – ранее он перенёс инсульт

Валерий Филатов, который входит в состав совета директоров «Локомотива», уже возобновил работу. Ранее 72-летний функционер перенёс инсульт.

«Я нормально. Уже, в принципе, начал работать», - высказался Филатов, чьи слова приводит ТАСС.

Стоит напомнить, что с 1992 по 2006 год Валерий Филатов занимал должность президента «Локомотива». В состав совета директоров московского клуба Филатов вошёл в 2019 году.

В понедельник «Локомотив» обыграл на своём поле «Сочи» со счётом 3:0. Набрав три очка, команда Михаила Галактионова поднялась на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Экс-президент «Локомотива» Филатов рассказал о перенесённом инсульте