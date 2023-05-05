Джорджевич: «Уход Бердыева из «Сочи» действительно был неожиданным»

Черногорский форвард «Сочи» Лука Джорджевич вспомнил события месячной давности – а именно уход из его команды опытнейшего главного тренера Курбана Бердыева.

«Понятно, что он ушел скорее всего из-за результатов, но с ним мы побеждали и серьезных соперников. После в команде переживали из-за происходящего, но теперь движемся дальше», - цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

Форвард добавил, что Бердыев очень много полезного дал его команде.

«Я кайфовал от тренировок, от всего того, что он привнес», - добавил нападающий.

Напомним, Бердыев провёл у руля сочинцев лишь пять матчей. Два из них «Сочи» при нём выиграл, обыграв ЦСКА и «Динамо» с одинаковым счётом – 2:0. Правда, в то же время сочинцы уступили не самым сильным «Факелу» и «Крыльям Советов», а также проиграли прямому конкуренту в РПЛ с разгромным счётом – «Оренбургу», 0:4.

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